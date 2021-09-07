Адвокаты обвиняемого в подрыве газопровода в Крыму считают, что из него выбыли признательные показания

Защитники указывают на то, что Асан Ахтемов рассказывающий на камеру о подготовке диверсии, держится руками за живот. Кроме того, сама видеозапись сделана с нарушениями – приводит мнение адвокатов газета «Коммерсант». Юристы требуют отправить обвиняемого на медицинское освидетельствование.

Ранее в Симферополе суд отправил в СИЗО Наримана Джелялова, замглавы «Меджлиса крымскотатарсокого народа» (организация признана в России экстремистской и запрещена), а также его соратников Азиза и Асана Ахметовых.