В ВОЗ считают, что ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась

При этом уровень заболеваемости и смертности до сих пор находится на достаточно высоком уровне – сказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. В последнее время ежедневно выявляют порядка 4,5 миллионов зараженных и около 75 тысяч умерших.

Эксперт выразила обеспокоенность, напомнив, что пандемия длится уже 20 месяцев и у властей есть средства для борьбы с пандемией. Это значит, что вирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом.