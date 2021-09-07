В Армении по подозрению в финансовых преступлениях арестовали бывшего генерального прокурора

Агвана Овсепяна считают причастным к отмыванию денег, хищению имущества и получении взятки в особо крупных размерах. По версии следствия, он, занимая должность главы надзорного ведомства, а затем руководителя Следственного комитета Армении, фактически управлял целым рядом компаний, которые вели предпринимательскую деятельность.

Овсепяна арестовали. Подробности дела пока не разглашают.

