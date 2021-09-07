ФАС в пятый раз оштрафовала Google за нарушение закона «О рекламе»

Американский поисковик привлекли к административной ответственности за рекламу финансовой компании. Как говорится на сайте московского управления антимонопольной службы, Google уже заплатила четыре подобных штрафа на общую сумму в 800 тысяч рублей.

ФАС решила проверить компанию в рамках дела, заведенного против «Яндекса». Ведомство считает, что поисковик активнее продвигает сервисы, входящие в группу «Яндекса».