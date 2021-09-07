Правительственная комиссия одобрила предложение отменить обязательный техосмотр

Об этом сказал глава комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин. Как ожидается, депутаты от «Единой России» внесут в Госдуму и оперативно примут документ в новом созыве.

Они предлагают сохранить обязательный техосмотр автомобиля или мотоцикла только при смене владельца и только в том случае, если транспортное средство старше четырех лет. Для всех остальных случаев эта процедура будет добровольной. Речь идет только о физических лицах. На коммерческий транспорт она распространяться не будет – заверил первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.