Комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение МВД запретить ему въезд в РФ пожизненно

Об этом «Эху» сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Мы просим признать незаконным решение министерства внутренних дел Российской Федерации о нежелательности пребывания и проживания в Российской Федерации гражданина республики Беларусь Идрака Мирзализаде пожизненно. Признать незаконным бездействие министерства внутренних дел, выраженное в неуведомлении Идрака Мирзализаде о решении о нежелательности пребывания и проживания в Российской Федерации. То есть два момента: первое, мы просим признать незаконным само решение, во-вторых, бездействие МВД в части неуведомления его лично о решении. И требуем обязать министерство внутренних дел устранить допущенное нарушение. На 16 сентября 10 часов в Замоскворецком суде города Москвы назначена беседа», — сказал он.

Ведомство в прошлом месяце сочло нежелательным пребывание артиста в стране. Полиция решила, что нахождение Мирзализаде на территории России угрожает общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. Поводом для этого стали шутки комика о русских. Ранее он провел 10 суток под административным арестом по статье о возбуждении межнациональной вражды. После освобождения Мирзализаде покинул Россию.