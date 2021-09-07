На футбольном матче Россия – Мальта сегодня ожидают около 15 тысяч зрителей

Сайт sports.ru пишет, что это максимально разрешенная властями численность болельщиков – около 30% от общей вместимости стадиона «Открытие Банк Арены». Сборная сыграет с командой Мальты в рамках квалификации ЧМ-2022. Встреча начнется в 21:45.

Нынешняя игра уже третья под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин уважительно отозвался об уровне игры сборной Мальты.

Сам Валерий Карпин в составе сборной России принимал участие в матче против мальтийцев в феврале 1996 года. Тогда россияне выиграли со счетом 2:0.