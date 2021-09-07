Российские олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике не примут участие в мировом первенстве

На Чемпионат мира не поедут Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Облязин и Давид Белевский. Об этом агентству ТАСС рассказала старший тренер сборной. По словам Валентины Родионенко, в связи с торжествами спортсмены не тренировались, и поэтому не заявлены на турнир, который пройдет в Японии с 18 по 24 октября.

При этом в состав женской сборной вошли две участницы Олимпийских игр – Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.