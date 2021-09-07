Захватившие власть в Афганистане в середине августа талибы объявили состав нового правительства

Это временное правительство, сразу оговорился на пресс-конференции спикер «Талибана» Забиулла Муджахид. Когда огласят постоянный состав кабмина – не уточняется.

Исполняющим обязанности премьера стал Хасан Ахунд, один из лидеров талибов и министр иностранных дел в их правительстве в конце 90-х. И.о. первого вице-премьера стал мулла Абдул Гани Барадар. Также стали известны имена временных глав Минобороны, МВД, МИДа, Минфина, Министерства экономики, Центробанка и разведки. При этом формальным главой государства станет духовный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада – таким образом, модель управления отчасти копирует иранскую.

Ранее талибы обещали создать инклюзивное правительство с участием этнических меньшинств и политической оппозиции. В итоге оно состоит исключительно из пуштунов по национальности и к тому же членов самого «Талибана». Пока не известно, в чем дело – то ли в том, что они не сдержали свое обещание, то ли в том, что работать с ними все отказались. В Белом доме уже объявили, что не будут спешить с признанием такого правительства, а пока понаблюдают за его конкретными шагами.

В России, как и на уровне ООН, «Талибан» признан террористической организацией и запрещен.