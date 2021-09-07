Международные резервы России увеличились до рекордных объемов

На 1 сентября, согласно данным ЦБ, они увеличились до 618 миллиардов долларов. На это повлияли рост цен на золото и операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы это высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются Центробанк и правительство. Они состоят в том числе из зарубежной валюты и золота.