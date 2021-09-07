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18:31, 07 сентября 2021

Более 92% госпитализированных с коронавирусом в России, не сделали прививку

Такие данные привел глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, вакцинированные пациенты не попадают в реанимацию, их болезнь в основном протекает легко. Он также сказал, что в группу риска стали попадать молодежь и беременные женщины.
В России за последние сутки, по оценкам оперативного штаба, выявили менее 17,5 тысяч новых зараженных – это минимальный показатель с конца июня. За день в стране умерли 795 человек.



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