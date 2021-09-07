Зарубежная пресса вспоминает французского актёра Жана-Поля Бельмондо, который скончался накануне на 89 году жизни

Большинство французских газет вышло с портретом Бельмондо на первых полосах и фразой: «Да здравствует Великолепный!» (это, конечно же, отсылка к одноименному фильму, в котором он сыграл), ещё из таких киношных заголовков: «Ас из Асов», — на страницах Le Figaro и замечанием, что Бельмондо даже в комедийных фильмах был самой искренностью и это то, что ценится в великих актёрах.

Почему Жан-Поль Бельмондо стал французским воплощением кинозвезды? — таким вопросом задаётся левая французская Liberation, и замечает, что ответ кроется не только в его 'фирменной' черте — тоне и манерах 'своего' парня из народа. И его талант был куда глубже. Он снимался как в авторском кино, так и в фильмах для массового зрителя. Ответ кроется в его лёгкости и беспечности, которая выглядела столь естественной — и в то же самое время столь недосягаемой". А ещё, он был интеллектуалом и любил хорошие шутки, поэтому Liberation цитирует ещё одну фразу из фильма с участием Бельмондо, где он сказал: «Когда я умру, вы будете обо мне скучать, ведь это было так круто!».

Спортивные и не только издания вспоминают, что актер любил спорт. Он ведь даже некоторое время был вице-президентом футбольного клуба ПСЖ. А британская The Guardian рассказывает о страсти Бельмондо к боксу, из которого он вынужден был уйти, чтобы не испортить себе лицо. Хотя при этом, показывал большие успехи, ведь мог нокаутировать соперников аж в первом раунде.

А вот бельгийская De Standaard подсыпает немного соли в рану, утверждая, что актер, будучи звездой артхаусных фильмов, сделал выбор в пользу больших денег и массового зрителя. Поэтому, критики его проклинали за расточительное отношение к таланту, а тот в ответ возненавидел 'снобистскую' прессу. И ведь несмотря на это, вместе с Луи де Фюнесом и Аленом Делоном Бельмондо составлял то самое трио французского кинематографа, что заполняло кинозалы по всей Европе.

Словно бы с этим заочно спорит чешская газета Lidové noviny, которая защищает Бельмондо и настаивает на том, что он был по-настоящему хорошим актёром, не только в тех картинах, что принесли ему популярность, но и в тех, в которых он играл более сложные роли, нежели роль молодого бунтаря.

И точку в споре ставит американский глянцевый журнал Variety, который вспоминает про то, как даже на Западе, женщины смотрели на экраны в кинотеатрах и мечтали, чтобы их возлюбленные были похожи на Бельмондо. А некоторые молодые люди, в свою очередь, иногда старались ему подражать — то носили такие же прически, то одежды, а некоторые даже пытались перенимать повадки.