Следственный комитет возбудил дело о халатности после убийства двух 10-летних девочек в Кемеровской области

В причастности к их гибели подозревают местного жителя, который уже был осужден по обвинению в сексуальном насилии против несовершеннолетнего.

Фигурантами дела о халатности могут стать сотрудники органов профилактики, которые должны были осуществлять надзор за 41-летним Виктором Пестерниковым. Именно его задержали после того, как стало известно о гибели школьниц. По данным источников агентства ТАСС, он уже дал признательные показания.

Как отмечается, ранее Пестерников 10 лет провел в колонии, после чего ему запретили покидать дом в ночное время и выезжать из Кемеровской области, а также обязали его дважды в месяц являться в полицию. Однако Пестерников два раза нарушил административный надзор. Тем не менее, полиция в обоих случаях лишь ограничилась предупреждениями. Помимо этого в Следственном комитете рассказали, что подозреваемый переезжал в другой город, но там его на учет не поставили.

В поисковом отряде «Лиза Алерт», в свою очередь, рассказали, что этим летом искали Пестерникова, который пропал на 3 дня, передает агентство РИА Новости. От деталей при этом в организации воздержались, сославшись на интересы следствия.

Две 10-летние школьницы пропали в городе Киселевске накануне. Они ушли в школу и не вернулись. Этим утром их тела нашли в одном из заброшенных домов. Из видеозаписей, появившихся в соцсетях, следует, что девочки стояли у кассы одного из магазинов с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости. Спустя некоторое время они уходят из магазина в сторону стоянки и скрываются за гаражами. По утверждениям сетевого издания Mash, мать одной их школьниц была в запое и на протяжении всей ночи не интересовалась, где ее дочка.

Власти Кемеровской области пообещали оказать помощь семьям погибших школьниц.

Глава комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский предлагает ужесточить наказание в отношении педофилов, чтобы обезопасить несовершеннолетних.

По мнению Рязанского, в случае бездействия законодателей россияне все чаще начнут практиковать самосуд над преступниками.

В свою очередь зам.пред комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков считает, что уже принятых законов достаточно.

В Госдуме намерены обсудить меры надзора за лицами, совершившими преступление против детей. Одно из предложений — специальный браслет, который фиксирует передвижение. Сейчас такие браслеты используются в отношении тех, кто находится под домашним арестом.

