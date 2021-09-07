Известный адвокат Иван Павлов, защищавший, в том числе, журналиста Ивана Сафронова, уехал из России в Грузию из-за уголовного преследования.

Павлов в основном специализируется на делах о государственной измене и шпионаже. В последнее время он занимался делом журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. В связи с тем, что в материалах содержится государственная тайна, всех защитников процесса обязали подписать соглашение о неразглашении. Однако Павлов умышленно не стал этого делать.

А уже в апреле этого года адвокат сам стал фигурантом уголовного дела. Следствие утверждает, что он незаконно разглашал информацию о секретном свидетеле в деле журналиста и организовывал публикацию постановлений о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого.

Ранее именно благодаря Павлову удалось добиться освобождения домохозяйки Светланы Давыдовой. Ее обвиняли в том, что она позвонила в посольство Украины и сообщила о российских военных, которые якобы отправились на войну в Донбасс. На счету адвоката также дело Оксаны Севастиди. Россиянка в смс-сообщении рассказала своему родственнику в Грузии, что через Сочи везли военную технику, после чего ее обвинили в шпионаже и приговорили к 7 годам лишения свободы. Позднее Севастиди помиловали. Павлов выступал защитником и по делу экс-топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан.

Кроме того, адвокат представлял интересы признанных в России иноагентами, запрещенных и ликвидированных как экстремистские структур политика Алексея Навального.

В июле Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». Позднее основатели проекта приняли решение о его закрытии.