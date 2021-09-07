«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на «Умное голосование», сам сайт заблокирован

Ссылка на неработающий сайт на момент подготовки материала все еще оставалась в Гугле. Ранее Арбитражный суд потребовал от обоих поисковиков удалить из выдачи «Умное голосование» — по иску компании, торгующей овечьей шерстью. Роспатент молниеносно зарегистрировал за ней авторские права на бренд с таким названием. Соратник Навального, юрист Иван Жданов, назвал такое судебное решение беспрецедентным и внеправовым.

В то же время в Яндексе отмечают, что удаление «Умного голосования» из результатов выдачи никак не связано с решением Арбитражного суда, а произошло в автоматическом режиме по требованию Роскомнадзора – тот недавно включил сайт в реестр запрещенных за распространение материалов Фонда борьбы с коррупцией, а его российские власти объявили экстремистской организацией и иноагентом. Именно поэтому заблокирован и сам сайт.

«Умное голосование» — проект, запущенный командой Навального три года назад. Его суть в том, чтобы в каждом конкретном списке определить наиболее опасного соперника для провластного кандидата и сконцентрировать поддержку всех недовольных избирателей вокруг него

Поддержанные «Умным голосованием» оппозиционные кандидаты выиграли выборы уже в целом ряде случаев — например, выборы по нескольким округам в Мосгордуму в 2019 году.

Кремль не имеет отношения к блокировке сайта «умное голосование» сказал, отвечая на вопрос Эха, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь первый зам.руководителя фракции единая Россия в Госдуме Виктор Селиверстов сказал Эху, что считает «умное голосование» нечестным методом.

Историк, профессор Свободного университета Сергей Медведев назвал «предвыборной истерикой» поведение власти в отношении «умного голосования».

Действия власти избыточны и расшатывают политическую стабильность, — добавил Медведев.