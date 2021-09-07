Вернувшиеся из-за границы москвичи получили более 20 миллионов штрафов за отсутствие тестов на коронавирус

Речь идет о более чем полутора тысячах граждан, которым выписали штрафы с прошлого августа. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что усилили контроль за тестированием туристов в связи с ростом пассажиропотока и сохраняющимися рисками распространения коронавируса.
2021-09-07T17:32:15+03:00
2021-09-07T17:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 07 сентября 2021
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