Банк «Траст» предъявил новые требования к бизнесменам Дмитрию и Алексею Ананьевым

Иск связан с семи эпизодами предполагаемого мошенничества. Как говорится в жалобе, Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали компаниям необеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены. В «Трасте» утверждают, что именно это и привело к краху финансовых организаций в 2017 году.

Таким образом теперь итоговая сумма заявленных требований к братьям Ананьевым составляет почти 600 миллионов евро.

Предприниматели находятся в международном розыске. Ранее суд на Кипре арестовал активы братьев и их жен по всему миру на четверть миллиарда евро.

