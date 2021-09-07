Матчи КХЛ сегодня начнутся с минуты молчания в память о хоккеистах и тренерах ярославского Локомотива

Все матчи регулярного чемпионата КХЛ сегодня будет предварять минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в 2011 году хоккеистах и тренерах ярославского «Локомотива»

Пресс-атташе команды «Локомотив» Александр Саханов рассказал, что к 7 сентября в Ярославль приехали несколько сотен известных политиков и полтысячи журналистов из разных стран мира на международный форум, и, конечно, никто не ожидал катастрофы.

Дмитрий Медведев, который должен был приехать в «Арену» 8 сентября, изменил свой график. В день приезда он сначала побывал в Туношне и возложил цветы к месту крушения самолета.

На сегодня в КХЛ запланированы три матча – Металлург — Салават Юлаев, Локомотив-Динамо(Минск) и Торпедо-Сибирь.