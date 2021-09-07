Следователи завели дело о халатности после убийства двух девочек в Кемеровской области

Сегодня в городе Киселевск задержали местного жителя, который уже отбыл срок по статье о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего. По данным СК, в позапрошлом году мужчина освободился из колонии и встал на административный надзор, однако после его переезда на новое место жительства в городе его на учет не поставили.

Ведомство возбудило дело о халатности против сотрудников МВД, которые должны были контролировать освободившихся из мест заключения.



Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил законодательно ужесточить процессуальные меры в отношении педофилов. Свою инициативу Валерий Рязанский озвучил в интервью «Эху».

По словам Валерия Рязанского, в случае бездействия законодателей люди всё чаще начнут практиковать самосуд над преступниками и мстить за своих детей.