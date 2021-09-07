Пожизненно высланный из России комик Идрак Мирзализаде обжалует свой статус через суд

Мирзализаде подал иск к российскому МВД, в котором требует отменить решение о признании его пребывания в стране пожизненно нежелательным. Согласно информации в электронной картотеке Замоскворецкого суда, заявление поступило туда еще 2-го сентября. Дата рассмотрения пока не известна.

Такое решение в отношении комика вынесли в конце августа, а до этого он отсидел 10 суток по статье КоАП «возбуждение ненависти». Все из-за шутки на одном из концертов, когда Мирзализаде, рассуждая о сложностях в аренде жилья на почве ксенофобии, рассказал, как выбрасывал из съемной квартиры матрас, испачканный жильцами до него, которые по национальности были русскими.

После такого решения иностранец по закону подлежит депортации (у Мирзализаде белорусский паспорт). Однако этой процедуре комик не подвергся, так как вскоре после освобождения уехал сам – его представители ранее говорили, что он «в безопасном месте, не в России и не в Белоруссии».

Вскоре после ареста Мирзализаде в его поддержку записали групповое обращение другие артисты – они отметили, что лишение человека свободы за шутку создает опаснейший юридический прецедент.