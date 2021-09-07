Источники газеты The Wall Street Journal утверждают, что сеть супермаркетов в ближайшее время конфиденциально подаст документы для IPO в США. Ожидается, что ВкусВилл оценят примерно в 3-5 миллиардов долларов. В самой компании эту информацию комментировать отказались.
Выручка ВкусВилла по итогам прошлого года превысила полтора миллиарда долларов. Под брендом сети открыто больше тысячи магазинов.
Компания ВкусВилл, по данным американской прессы, планирует разместить ценные бумаги на Нью-йоркской фондовой бирже
Источники газеты The Wall Street Journal утверждают, что сеть супермаркетов в ближайшее время конфиденциально подаст документы для IPO в США. Ожидается, что ВкусВилл оценят примерно в 3-5 миллиардов долларов. В самой компании эту информацию комментировать отказались.