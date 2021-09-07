Компания ВкусВилл, по данным американской прессы, планирует разместить ценные бумаги на Нью-йоркской фондовой бирже

Источники газеты The Wall Street Journal утверждают, что сеть супермаркетов в ближайшее время конфиденциально подаст документы для IPO в США. Ожидается, что ВкусВилл оценят примерно в 3-5 миллиардов долларов. В самой компании эту информацию комментировать отказались.

Выручка ВкусВилла по итогам прошлого года превысила полтора миллиарда долларов. Под брендом сети открыто больше тысячи магазинов.