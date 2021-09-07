Вашингтон договаривается с новыми властями Афганистана о дополнительных рейсах из Кабула

Госсекретарь США рассказал, что чартеры нужны для всех желающих улететь из страны. По словам Энтони Блинкена, талибы пообещали, что гарантируют всем людям с выездными документами свободный вылет.

По данным агентства Reuters, в одном только городе Мазари-Шариф разрешение на вылет ждут около тысячи человек, включая американцев. Официального подтверждения этой информации нет.

После того, как талибы* в середине августа захватили афганскую столицу, в аэропорту Кабула начался хаос. Американские военные, контролирующие воздушную гавань, покинули ее в ночь на 31 августа.

* — представители запрещенной в РФ организации