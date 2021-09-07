Суд во Владимире отклонил апелляцию Алексея Навального на запрет его адвокатам проносить технику в колонию

Решение районного суда, принятое еще в июне, оставлено без изменения, — сообщает агентство Интерфакс. Оппозиционер подавал жалобу на действия местной исправительной колонии. Поводом стало то, что его защитникам не разрешили использовать ноутбуки и смартфоны во время свиданий в ИК, где он проходил лечение.

Навальный отбывает срок по так называемому делу Ив Роше. Ему заменили условное наказание на реальное, так как ФСИН сочла, что политик неоднократно нарушал условия испытательного срока.