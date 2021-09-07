Решение районного суда, принятое еще в июне, оставлено без изменения, — сообщает агентство Интерфакс. Оппозиционер подавал жалобу на действия местной исправительной колонии. Поводом стало то, что его защитникам не разрешили использовать ноутбуки и смартфоны во время свиданий в ИК, где он проходил лечение.
Навальный отбывает срок по так называемому делу Ив Роше. Ему заменили условное наказание на реальное, так как ФСИН сочла, что политик неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Суд во Владимире отклонил апелляцию Алексея Навального на запрет его адвокатам проносить технику в колонию
Решение районного суда, принятое еще в июне, оставлено без изменения, — сообщает агентство Интерфакс. Оппозиционер подавал жалобу на действия местной исправительной колонии. Поводом стало то, что его защитникам не разрешили использовать ноутбуки и смартфоны во время свиданий в ИК, где он проходил лечение.