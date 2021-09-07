Петербургский избирком отклонил жалобу кандидата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского

Депутат местного Законодательного собрания жаловался на появление в бюллетенях для голосования двух других кандидатов с такими же именами и фамилиями. В городской избирательной комиссии в свою очередь указали на то, что совпадение не полное, так как отчества у претендентов на депутатские кресла другие – Иванович и Геннадьевич.

Ранее председатель ЦИК называла выдвижение на выборы двойников Вишневского «издевательством» и «безобразием» и обещала подготовить предложения по изменению законодательства.