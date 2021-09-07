В Великобритании с апреля будущего года повышается налог на социальное страхование на один процент с четвертью

Дополнительные средства будут направлены на поддержку национальной Службы здравоохранения в условиях пандемии, — сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Он признал, что не сдержал предвыборное обещание не повышать налоги, однако подчеркнул, что на это есть объективные причины.

Ранее правительство объявило о повышении с 2023 года корпоративного налога с прибыли крупных предприятий — с нынешних 19 до 25%.