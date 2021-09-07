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16:04, 07 сентября 2021

С сегодняшнего дня в США вступает в силу очередной раунд санкций, введенный в отношении РФ за отравление Навального

С сегодняшнего дня в США вступает в силу очередной раунд санкций, введенный в отношении России за отравление Алексея Навального — ограничения вводятся на основании закона о контроле над химическим оружием.

О новых санкциях в отношении России власти США объявили 20 августа — в годовщину отравления Алексея Навального нервным агентом Новичок. «мы осуждаем попытку убийства в августе 2020 года Алексея Навального и последующие действия, направленные на то, чтобы остановить его попытки критиковать российское правительство, включая его тюремное заключение в январе 2021 года», заявил Госдеп США, вводя второй раунд санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием.

С сегодняшнего дня вступают в силу ограничения на постоянный ввоз огнестрельного оружия или боеприпасов, произведенных или находящихся в России, а вводятся также дополнительные ограничения на экспорт ядерных и связанных с ракетами технологий в Россию. Ограничения вводятся как минимум на 12 месяцев. Эти санкции наложены на России Соединенными Штатами совместно с Великобританией — и посылают четкий сигнал о том, что безнаказанно использовать химическое оружие Россия не сможет, и это касается как физических лиц, так и причастных к этому организаций, объявил Госдеп.

Санкции с России могут быть сняты, заявили власти США — если Кремль предоставит гарантии, что не будет применять химическое оружие, позволит международным инспекторам проверить выполнение этих гарантий и возместит ущерб Алексею Навальному.


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