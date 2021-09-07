Яндекс по требованию Роскомнадзора удалил сайт «умное голосование» из поисковой выдачи

В компании пояснили, что синхронизация с реестром запрещенных сайтов происходит автоматически. Смысл проекта, созданного Алексеем Навальным – предложить избирателям голосовать за наиболее сильного оппозиционного кандидата, который сможет конкурировать с представителем Единой России.

Первый зам.руководителя фракции Единой России в Госдуме Виктор Селиверстов сказал «Эху», что считает «умное голосование» нечестным методом.

В Кремле сегодня заявили о том, что тема блокировки сайта «умное голосование» не касается президента, предвыборной кампанией занимается Центризбирком, и с вопросами нужно обращаться туда, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он подтвердил, что Путин поддерживает «Единую Россию», и главное для него это «справедливые и чистые выборы в полном соответствии с духом и буквой закона»