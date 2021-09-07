Российские власти пока не рассматривают варианты поддержки компании Русал, хотя ситуация в Гвинее может негативно повлиять на рынок алюминия, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее источники Коммерсанта сообщили, что после государственного переворота в Гвинее Русал может потерять до трети производства алюминия.

