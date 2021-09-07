СК возбудил уголовное дело о халатности органов надзора после убийства двух девочек в Кемеровской области

В этом преступлении подозревается ранее судимый местный житель. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. Мужчина переехал в другой город и его не поставили на учет в органы профилактики.

В СК сообщили также, что проверят и семьи, в которых жили убитые дети. Как сообщают местные СМИ, мать одной из девочек узнала о ее исчезновении от волонтеров. До этого женщина якобы распивала спиртное в соседней деревне.

