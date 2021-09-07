Адвокат Иван Павлов уехал из России в Грузию

Против него ведется уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия по делу журналиста Ивана Сафронова.

Одной из причин своей эмиграции Павлов назвал ограничения, которые на него были наложены судом в связи с уголовным делом. Запрет на использование средств связи и интернета, а также на общение с Сафроновым и некоторыми коллегами – все это адвокат называет проблемами, из-за которых его работа не может быть эффективной. При этом ограничений на выезд не было – это Павлов считает знаком, указывающим на то, что ему необходимо покинуть Россию, и утверждает, что ему даже мог грозить арест. Сейчас он находится в Грузии.

При этом юрист добавил, что в течение нескольких месяцев смог найти для своих подзащитных других адвокатов. Он уверяет, что будет продолжать свою работу – правда, в каком формате, не уточнил – а также настаивает, что в будущем планирует вернуться в Россию.

Уголовное дело против Павлова ведется с апреля 2021 года. Его обвиняют в том, что он незаконно организовал публикацию постановления о привлечении журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене. Павлов свою вину не признает.

Павлов специализируется на защите обвиняемых по делам о госизмене и обвинениям в экстремизме. В частности, он представлял интересы структур, основанных политиком Алексеем Навальным, которые были признаны экстремистскими организациями.