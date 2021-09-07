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15:06, 07 сентября 2021

Правительство ФРГ заявило о достоверных доказательствах вмешательства РФ в парламентские выборы в Германии

Правительство ФРГ заявило о достоверных доказательствах вмешательства России в парламентские выборы, которые пройдут 26 сентября.

Депутаты бундестага стали целью кибератак, которые инициировала внешняя разведка Российской Федерации, сообщает первый канал немецкого телевидения ARD. На прошлой неделе спецслужбы ФРГ проинформировали германский парламент о попытках Главного разведывательного управления России повлиять на избирательную кампанию в Германии.
Представительница МИД ФРГ от имени германского правительства назвала подобные действия неприемлемыми. Существуют бесспорные доказательства того, что хакерские нападения исходят от органа разведки Министерства обороны Российской Федерации, подчеркнула она. По словам пресс-секретаря дипведомства страны, они представляют опасность для Германии. При этом речь идет также о негативных последствиях для двусторонних отношений, в особенности перед выборами нового канцлера ФРГ.
Правительство Германии потребовало от России незамедлительно прекратить недопустимую хакерскую деятельность. В ходе заседания рабочей группы по политике безопасности заместитель министра иностранных дел ФРГ Мигель Бергер напрямую обратился с этими требования в российский МИД. Политик подчеркнул, что Германия оставляет для себя возможность принятия дальнейших мер.
Депутаты бундестага уже во второй раз стали мишенями кибератак. Прежде всего они были направлены против двух партий коалиционного правительства ФРГ – Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии.

Отводка

Хакеры вскрывали личные и рабочие аккаунты депутатов с целью распространения фальшивой информации якобы от имени немецких политиков, а также выдуманных подробностей их интимной жизни.


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