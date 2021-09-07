Кандидат в депутаты Госдумы Литвинович сообщила, что прокремлевские блогеры пожаловались на нее в Генпрокуратуру

Претензии вызвали высказывания Литвинович о том, что погибших в Беслане детей убили, по сути, не столько террористы, сколько действия пластей. «Они запретят норвежской подлодке спасти подводников, как это было с подлодкой «Курск»; засекретят газ, чтобы врачи не знали какой антидот вкалывать заложникам, как это было в «Норд-Осте»; не будут вести переговоры, будут лгать о числе заложников, а потом стрельнут из огнеметов по спортзалу, полному заложников» — пишет Литвинович.
Сергей Колясников, по ее словам ранее писал доносы на оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и других.
Литвинович баллотируется по 198 одномандатному округу в Москве.