Городская избирательная комиссия отклонила жалобу кандидата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского

Он требовал указать в бюллетенях прежние имена и фамилии своих двойников.

Борис Лазаревич Вишневский жаловался на избирательные бюллетени, в которых имена его конкурентов указаны без упоминания того, как их звали до недавнего времени. По словам члена горизбиркома Олега Зацепы, прежние фамилии и имена двойников Вишневского в бюллетене не указали справедливо. Дело в том, что по закону «О выборах депутатов Госдумы» такое примечание необходимо только в том случае, если полностью совпадают фамилии, имена и отчества. Двойники же Вишневского отчества выбрали другие. Тем не менее, на плакатах в биографиях под портретами кандидатов их прежние имена и фамилии указали. Правда, текст набрали довольно мелким шрифтом и без детального его изучения довольно трудно выяснить, как же раньше звали Вишневского Бориса Геннадьевича и Вишневского Бориса Ивановича. Также в горизбиркоме согласились с тем, что на предвыборных плакатах, которые разместят на избирательных участках, фотографию одного из двойников ретушировали. Однако прямого запрета на это не существует.

Борис Лазаревич Вишневский настаивает, что закон о выборах, наоборот, позволяет указать прежние имена имена и фамилии в бюллетенях.