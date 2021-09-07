Сальвадор стал первой страной в мире, где биткоин признан официальным платежным средством

С сегодняшнего дня жители страны могут использовать криптовалюту и платить налоги в биткоинах, — пишет газета Уолл-Стрит Джорнал. Власти намерены потратить более 200 миллионов долларов на продвижение биткоина.

Эксперты отмечают, что высокая волотильность криптовалюты несет в себе риски для Сальвадора – фактически правительство ставит на кон более 200 миллионов долларов в виртуальном казино и это деньги налогоплательщиков.