Адвокат Иван Павлов сообщил, что уехал из страны

Адвокат Иван Павлов уехал из России из-за уголовного преследования. Заявление юриста опубликовано в его телеграм-канале. Он отмечает, что пока будет жить в Грузии.

Павлов, в частности, защищал журналиста Ивана Сафронова, которому предъявлено обвинение в госизмене.

В отношении Павлова возбуждено уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного расследования в связи с делом Сафронова. Как рассказал сам Павлов журналистам, ему вменяется передача в газету Ведомости постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также то, что он рассказал о некоем анонимном свидетеле.

Виновным себя он не признает. Павлов напомнил, что по решению суда ему запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны.

Адвокат добавил, что в день вылета за ним было установлено наружное наблюдение. Он также подчеркнул, что его отъезд из России временный.