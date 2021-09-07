Это сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его данным, сейчас в Афганистане остаются около ста американцев. Пока Талибан дает гарантии, что они смогут безопасно улететь
Напомним, — движение Талибан признано террористическим и запрещено.
Власти США договариваются с талибами о дополнительных чартерных рейсах из Кабула для желающих покинуть страну
Это сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его данным, сейчас в Афганистане остаются около ста американцев. Пока Талибан дает гарантии, что они смогут безопасно улететь