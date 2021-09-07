Лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм возглавит научный центр в МФТИ, Московском физико-техническом институте.

Центр начнет работу с октября этого года, — сообщил министр науки Валерий Фальков. По его словам, Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий будет финансироваться, в том числе, в рамках программы по развитию университетов.

