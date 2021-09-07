Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД России с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в РФ

Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД России с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Российскую Федерацию, — сообщили ТАСС в Замоскворецком суде, куда поступили исковые материалы.

Российские власти объявили, что пребывание Мирзализаде в России нежелательно из-за шутки про русских. Ранее Таганский суд признал комика виновным в возбуждении ненависти и вражды и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста. Свою вину Мирзализаде не признал.