В Сальвадоре вступает в силу закон о признании биткоина официальным платежным средством

Местные жители получат возможность использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг. Для этого создан специальный электронный кошелек «Чиво».

Некоторые местные предприниматели. В частности Хорхе Гарсиа, настроены позитивно в отношении биткоина

Впрочем, не все в Сальвадоре довольны нововведением. В стране проходили акции протеста. Один из активиство, Брендон Маркс уверен, что закон будет способствовать развитию нелегальных схем

Инициатором введения криптовалюты в Сальвадоре стал президент Найиб Букеле. Он уверен, что таким образом можно привлечь иностранные инвестиции и стимулировать внутреннее потребление.

Сальвадор стал первым в мире государством, который предоставил биткоину официальный статус платежного средства.

