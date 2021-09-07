Священнику из Чувашии Степанову, который призвал руководство РПЦ отчитаться о своих доходах, запретили служить

Его дело рассмотрит церковный суд.

Сам священник в эфире Эха сегодня сказал, что за этим запретом стоит глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда

В заявлении на сайте местной митрополии говорится, что Роман Степанов, — цитирую: «предпочел избрать стремление к публичной популярности», а также утверждается, что он создал тяжелую обстановку в своей семье вследствие того, что в частности, употреблял наркотики.

В ближайшее время мы рассчитываем получить комментарии руководства РПЦ.