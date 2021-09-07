В авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили отстранение от работы нескольких пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса

Ранее на эти действия пожаловались в Шереметьевском профсоюзе летного состава.

Всего, по данным «Аэрофлота», в компании отправили в отпуск без сохранения зарплаты 6 пилотов. Как сообщил официальный представитель компании Михаил Демин, для перевозчика приоритетом является эпидемиологическая безопасность. Всего при этом, по его словам, в «Аэрофлоте» трудятся свыше 2 тысяч пилотов.

Между тем в Шереметьевском профсоюзе летного состава ранее говорили о 10 отстраненных летчиках, не сделавших прививки от коронавируса. Глава организации Игорь Дельдюжов в интервью интернет-изданию РБК утверждал, что при этом бортпроводников и специалистов технического департаменты от работы не отстраняют.

Ранее профсоюз направил письмо гендиректору «Аэрофлота», в котором указал на то, что в компании от ковида привились 84% работников при необходимом минимуме в 60%, установленном столичными властями. Дельдюжов утверждает, что отстранение пилотов приводит к росту напряженности и подталкивает работников к увольнению, а схожей ситуации нет ни в одном авиаперевозчике России.

Столичные власти ранее обязали компании в нескольких сферах привить не менее 60% сотрудников обоими компонентами вакцины от коронавируса. В конце августа в «Аэрофлоте» сообщали, что этот показатель преодолен.