На данный момент подозреваемый уже задержан и доставлен в полицию. Им оказался 41-метний местный житель, который ранее был судим за насильственные действия сексуального характера. По данным источников агентства ТАСС, он уже дал признательные показания.
Агентство «РИА Новости» сообщает, что Виктор Пастерников с момента освобождения из колонии дважды нарушил условия надзора, однако полиция ограничивалась лишь административным наказанием в виде предупреждения. В поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт» также отметили, что в июле этого года Пастерников на три дня пропал, его даже искали волонтеры. Где все это время был подозреваемый, не уточняется.
О том, что две 10-летние школьницы не вернулись домой после занятий, стало известно накануне. Как передает «Пятый канал», их гуляющими с неким мужчиной видели местные жители. В одном из магазинов он купил им сладости и семечки. При этом, как пишет интернет-издание Mash, мать одной из несовершеннолетних даже не заметила пропажу ребенка, поскольку была в запое.
Сегодня же Следственный комитет сообщил, что тела девочек обнаружены в одном из заброшенных домов в Киселевске. В МВД отметили, что подозреваемого удалось установить спустя несколько часов после обработки информации с камер видеонаблюдения. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн пообещал, что депутаты займутся разработкой идеи об электронных браслетах для вышедших на свободу осужденных за педофилию.
Полиция смогла найти подозреваемого убийстве двух школьниц на Кузбассе по камерам наружного видеонаблюдения.
На данный момент подозреваемый уже задержан и доставлен в полицию. Им оказался 41-метний местный житель, который ранее был судим за насильственные действия сексуального характера. По данным источников агентства ТАСС, он уже дал признательные показания.