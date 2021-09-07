Полиция смогла найти подозреваемого убийстве двух школьниц на Кузбассе по камерам наружного видеонаблюдения.

На данный момент подозреваемый уже задержан и доставлен в полицию. Им оказался 41-метний местный житель, который ранее был судим за насильственные действия сексуального характера. По данным источников агентства ТАСС, он уже дал признательные показания.

Агентство «РИА Новости» сообщает, что Виктор Пастерников с момента освобождения из колонии дважды нарушил условия надзора, однако полиция ограничивалась лишь административным наказанием в виде предупреждения. В поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт» также отметили, что в июле этого года Пастерников на три дня пропал, его даже искали волонтеры. Где все это время был подозреваемый, не уточняется.

О том, что две 10-летние школьницы не вернулись домой после занятий, стало известно накануне. Как передает «Пятый канал», их гуляющими с неким мужчиной видели местные жители. В одном из магазинов он купил им сладости и семечки. При этом, как пишет интернет-издание Mash, мать одной из несовершеннолетних даже не заметила пропажу ребенка, поскольку была в запое.

Сегодня же Следственный комитет сообщил, что тела девочек обнаружены в одном из заброшенных домов в Киселевске. В МВД отметили, что подозреваемого удалось установить спустя несколько часов после обработки информации с камер видеонаблюдения. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн пообещал, что депутаты займутся разработкой идеи об электронных браслетах для вышедших на свободу осужденных за педофилию.