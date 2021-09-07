Песков заявил, что ситуация с сайтом «Умного голосования» не касается президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все вопросы по ситуации с системой «Умное голосование» адресовал в Центральную избирательную комиссию.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», не считает ли президент, что «Умное голосование» является угрозой «Единой России» на выборах в Госдуму, Дмитрий Песков ответил:

«Это никоим образом не касающаяся президента тема. И это не его прерогатива. Поэтому здесь вряд ли вообще на этот счет есть какое-то мнение президента. Проведением выборов у нас занимается ЦИК. Подобные вопросы нужно адресовать туда», — сказал он.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование», так как он используется для продолжения деятельности признанного экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией Фонда борьбы с коррупцией (также признан РФ иноагентом).