Песков: Россия не готова к признанию биткоина, и пока для этого нет ни малейшего повода

Россия не готова к признанию биткоина. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, повода для этого нет, так как приравнивание криптовалюты к деньгам нанесет только вред финансовой и экономической системе.

На вопрос корреспондента «Эха Москвы», насколько Россия готова к признанию биткоина официальной валютой, Д.Песков сказал: «Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги».

Пресс-секретарь главы государства назвал биткоин квазивалютой, а также добавил: «Де-факто приравнивание их к денежным инструментам <...> ничего, кроме вреда финансовой, экономической системе, принести не может. Если речь идет о полном признании в качестве платежного средства».