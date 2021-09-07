По данным издания Фарм-Вестник с начала года Министерство здравоохранения повысило цены на 32 лекарства, которые находятся в списке жизненно-необходимых. Почти треть — противоопухолевые препараты. Цены повышены по согласованию с Федеральной антимонопольной службой.

