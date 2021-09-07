Поисковик Яндекс удалил сайт проекта «умное голосование» и его зеркала из поисковой выдачи

В компании объяснили, что Роскомнадзор включил их в реестр запрещенных сайтов и синхронизация с реестром происходит автоматически.

В телеграм-канале «умного голосования» сообщается, что сейчас Яндекс выдает ссылку на фейковый сайт, который очень похож на настоящий.

«Умное голосование» это проект, разработанный командой Алексея Навального. Его цель – отнять голоса у Единой России и поддержать других перспективных кандидатов.

В Кремле переадресовали в ЦИК вопросы о блокировке сайта «Умное голосование». Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал журналистам, что президента эта тема «никоим образом не касается». Так песков ответил на вопрос, не считает ли Путин «умное голосование» угрозой Единой России на сентябрьских выборах в Госдуму.