Полиция разыскала подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кемеровской области по камерам видеонаблюдения

— сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. Она подтвердила, что этот человек задержан.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что это 41-летний ранее судимый житель города Мыски. По данным телеграм-каналов База и Меш задержанный Виктор Пестерников сознался в убийстве и показал место преступления. Ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, отсидел 10 лет в колонии строгого режима, и в 2019 году вышел на свободу.

10-летние девочки вчера утром ушли в школу и пропали. Позже в одном из заброшенных домов города Киселевска были обнаружены тела. Местные жители рассказали, что в последний раз видели детей в магазине в компании мужчины, который покупал им сладости.