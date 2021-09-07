Петербургский суд продлил срок содержания в СИЗО блогеру Хованскому на один месяц

Куйбышевский районный суд продлил срок содержания в СИЗО до 8 октября видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков, устроивших теракт в театральном центре на Дубровке в Москве. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»), сроком по 8 октября», — говорится в сообщении.

Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков. Он был задержан в начале июня в Петербурге, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стало исполнение им песни с оправданиями теракта в театральном центре на Дубровке в Москве и размещение ее в интернете.

Защита блогера и сам Хованский пытались обжаловать заключение в СИЗО и просили суд перевести его под домашний арест, однако получали отказ. В СК считают законной и справедливой такую меру пресечения для блогера. Росфинмониторинг также включил Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Адвокат блогера сообщал ТАСС, что считает внесение его в перечень незаконным и указывал, что из за этого у Хованского заблокировали банковские счета.