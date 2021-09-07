В России за сутки выявили минимальное с конца июня количество заражений коронавирусом.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрировано почти 17,5 тысяч новых пациентов. При этом почти столько же победили опасную болезнь.

Положительная динамика, по данным властей, наблюдается по всей стране. В частности, в Москве за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился у почти 1200 москвичей, что значительно меньше, чем днем ранее. Аналогичная ситуация и в Подмосковье, где вирус обнаружен у 880 жителей. Также небольшой спад наблюдается в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, по сравнению с прошлыми данными, в стране несколько выросло число смертей. Так, власти сообщают о 795 летальных исходах. Наибольшее количество уже традиционно в Москве – 45, далее следует Северная столица, где умерли 37 пациентов и Свердловская область с 34 случаями.

Вылечиться от опасного вируса удается в почти 90% случаев, подчеркивают власти