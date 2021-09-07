В Кемеровской области задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух школьниц, он во всем сознался.

Злоумышленником оказался 41-летний Виктор Пестерников. Когда пропавших вчера утром в городе Киселевске девочек последний раз видели живыми – на записи с камеры уличного видеонаблюдения близ магазина – они шли вместе с этим мужчиной.

Смерть школьниц и задержание подозреваемого подтвердил губернатор региона Сергей Цивилев. Пестерников не только признался, но и показал, где спрятал трупы. Сразу несколько телеграм-каналов написали, что ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отсидел 10 лет и вышел под административный надзор полиции, который как раз недавно закончился.

Возбуждено дело по статье «Убийство», максимальное наказание – пожизненный срок. Это уже не первое резонансное преступление на почве педофилии в России за последнее время – в августе в Тюмени задержали мужчину, который признался в изнасиловании и убийстве малолетней девочки. Причем журналисты обратили внимание, что в том районе за последние годы числятся пропавшими без вести сразу несколько детей.

Семьям погибших правительство Кузбасса обещает оказать всю необходимую поддержку.